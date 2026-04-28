Le président français et coprince d'Andorre Emmanuel Macron appelle la principauté à adopter l'accord d'association conclu avec l'Union européenne, avertissant que dans le cas contraire "la porte ne se rouvrira pas". Cet accord doit permettre à Andorre de participer au marché commun sans devenir Etat membre de l'UE.
Accord d'association avec l'UE: si Andorre dit "non", "la porte ne se rouvrira pas" (Macron)
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