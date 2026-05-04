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"Ils craignent que des drones ne survolent la Place Rouge" (Zelensky)

information fournie par AFP Video 04/05/2026 à 16:46

"Ils craignent que des drones ne survolent la Place Rouge", a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, faisant référence à la décision de Moscou de ne pas impliquer de cadets ni de matériel militaire dans le défilé du 9-Mai cette année.

Guerre en Ukraine
Crise de gouvernement
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