Les militants insoumis affluent au Bourget (Seine-Saint-Denis) avant le discours de Jean-Luc Mélenchon, à l’occasion de la parution de l’Avenir en Commun, son programme de gouvernement. Des membres du collectif Nous Vivrons font un happening devant l’entrée du Parc d’Exposition. IMAGES
Présidentielle: les soutiens de Mélenchon affluent au Bourget pour son meeting
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