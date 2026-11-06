Un car régional est sorti de route vendredi matin au sud de Bourg-en-Bresse (Ain), tuant une fillette de 7 ans et un jeune homme de 18 ans, un accident pour l'heure inexpliqué.
Accident de car dans l'Ain : deux morts dont une enfant de 7 ans
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