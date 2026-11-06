Dans un entretien accordé à France 24, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump lors de son premier mandat, réagit aux élections de mi-mandat, qui ont vu une large victoire du Parti démocrate. Il estime que "c'est le début de la fin" du rôle du président américain au sein du Parti républicain.
Élections de mi-mandat : "C'est le début de la fin" pour Donald Trump, déclare John Bolton
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