L'Europe est en pleine ébullition sociale. À l'instar de la France, d'où sont partis les premiers mouvements lycéens, plusieurs pays de l'Union font face à des vagues de contestation dans la rue. L'Italie, la Belgique, la Grèce ou encore l'Allemagne connaissent des manifestations de plus ou moins grande ampleur.
La mobilisation lycéenne fait école en Europe : l'Union européenne face aux colères sociales
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