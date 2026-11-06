La Première dame américaine, Melania Trump, a décrit jeudi le cessez-le-feu qu'elle a supervisé à Olechky comme une première étape vers une trêve "durable" en Ukraine, à l'occasion d'une réunion avec des représentants russes et ukrainiens à la Maison Blanche.
Melania Trump appelle à un cessez-le-feu "durable" en Ukraine
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