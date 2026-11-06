Des tour-opérateurs australiens, néo-zélandais et français sont actuellement dans le nord de la Nouvelle-Calédonie – à Hienghène et Poindimié –, deux destinations authentiques et culturelles. Leur objectif : découvrir les richesses du Caillou et promouvoir la destination dans leur catalogue. De quoi booster l'économie en berne depuis les émeutes de 2024 qui avaient secoué l'archipel.
Tourisme en Nouvelle-Calédonie : des tour-opérateurs sur place
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