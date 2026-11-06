Des chambres froides contenant du plasma sanguin reprogrammées à 110 degrés, une banque française victime d'un détournement de près de 100 millions d'euros, des supermarchés européens piratés à distance... En cette première semaine de novembre 2026, les cyberattaques menacent désormais nos infrastructures vitales.
Cyberattaques : quand le monde réel sera ciblé par des agents IA en essaim
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