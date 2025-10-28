Des personnes se rendent dans un bureau de vote de Zanzibar pour les élections présidentielle et législatives en Tanzanie, dont l'archipel semi-autonome de près de deux millions d'habitants fait partie. Le vote anticipé, a été mis en place depuis 2020 pour permettre aux agents électoraux et aux policiers de remplir leur devoir de citoyen. La partie continentale de la Tanzanie sera appelée aux urnes le lendemain.
Présidentielle en Tanzanie: début du vote anticipé à Zanzibar
