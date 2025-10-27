Après avoir pêché la lotte, ils vont capturer des drones: des filets usagés récupérés dans les ports bretons, dans l'ouest de la France, sont acheminés en Ukraine pour protéger routes et infrastructures militaires des attaques russes.
Des ports bretons au front ukrainien: des filets de pêche contre les drones russes
