Vingt-trois ans après son indépendance, le Timor oriental tourne une nouvelle page de son histoire. Ce petit pays d’Asie du Sud-Est vient d’intégrer l’Asean, l’organisation régionale la plus influente du continent. Une reconnaissance diplomatique pour ce jeune État, encore marqué par une histoire tourmentée, mais qui mise désormais sur l'intégration régionale pour accélérer son développement. Reportage dans la capitale Dili de Juliette Chaignon et Guillaume Gosalbes.
Timor oriental : 23 ans après son indépendance, le pays parvient à entrer dans l’Asean
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro