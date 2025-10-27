"L’Amour à la Folie": l'ultime album du duo emblématique Amadou et Mariam. Composé et enregistré sur une période de sept ans, l’album capture toute la profondeur de leur complicité musicale et de leur amour. Mariam et leur fils Sam Bagayoko se confient au micro de Marion Chaval et Yong Chim.
"L'Amour à la Folie": l'ultime album d'Amadou et Mariam
