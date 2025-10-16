À l’approche du second tour de la présidentielle, la Bolivie cherche un nouveau souffle économique. Après deux décennies de socialisme, le pays fait face à un net ralentissement de la croissance. Le “triangle d’or du lithium”, dont elle détient une part majeure, alimente aujourd’hui de grands espoirs de relance.
Présidentielle en Bolivie : le lithium au cœur des promesses économiques des candidats
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro