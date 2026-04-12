Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 avril pour choisir un successeur à Patrice Talon. Deux candidats sont en lice, le dauphin du président et ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni et, face à lui, Paul Hounkpè, de l'opposition dite modérée et ex-ministre de la Culture. Les bureaux de vote sont fermés depuis 16 H, le dépouillement est terminé.
Présidentielle au Bénin : les résultats attendus au plus tard mercredi
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