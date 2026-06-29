Le président russe Vladimir Poutine reconnaît dans un interview publié par le Kremlin "une certaine pénurie" de carburant causée par les frappes répétées de Kiev sur les infrastructures d'hydrocarbures russes pour tenter d'affaiblir l'effort de guerre de Moscou.
Poutine reconnaît "une certaine pénurie" de carburant suite aux frappes de Kiev
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