Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Tchad a annoncé le 27 juillet son retrait de la Cour pénale internationale. C’est une nouvelle étape dans la stratégie diplomatique de ces États du Sahel. Après leur départ de la CEDEAO et de l'OIF, les Etats de l’AES dénoncent désormais une institution qu'elles jugent instrumentalisée par les puissances occidentales.
Pourquoi certains États veulent quitter la Cour Pénale internationale
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