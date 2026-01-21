Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a exhorté mardi à Davos (Suisse) les Européens à "s'affirmer" sur le sujet du Groenland face au président américain, Donald Trump, jusqu'à le "frapper en pleine face" pour le faire reculer.
Pour faire reculer Trump, il faut "lui rentrer dedans", dit Newsom à l'UE
