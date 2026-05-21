La mère de deux jeunes enfants français retrouvés seuls au Portugal activement recherchée

Les autorités françaises et portugaises recherchent activement jeudi la mère de deux garçons âgés de trois et cinq ans, retrouvés seuls mardi soir au bord d'une route dans le sud du Portugal, une dizaine de jours après leur disparition dans l'est de la France ( AFP / Pascal GUYOT )

Les autorités françaises et portugaises recherchent activement jeudi la mère de deux garçons âgés de trois et cinq ans, retrouvés seuls mardi soir au bord d'une route dans le sud du Portugal, une dizaine de jours après leur disparition dans l'est de la France.

Le parquet de Colmar a précisé jeudi à l'AFP avoir ouvert une information judiciaire pour "délaissement de mineurs", ajoutant que la mère, une femme de 41 ans domiciliée dans cette ville du Haut-Rhin, était "activement recherchée" après avoir "disparu sans donner d'explications" en compagnie des deux garçons.

Le père des enfants, qui est séparé d'elle, s'est présenté spontanément à la police et a déposé plainte pour soustraction de mineurs. "Il est comme tout le monde, il ne comprend pas", a déclaré le procureur Jean Richert.

La famille de la mère avait signalé sa disparition inquiétante le 11 mai: "Ce qui était étonnant, c'est qu'elle n'était pas chez elle, n'avait pas de raison de ne pas y être, et n'a prévenu personne", a retracé le procureur, pour qui l'information judiciaire devra "éclairer les circonstances de ce départ précipité".

L'enquête a établi que la mère était partie en voiture. "On a pu resserrer sa localisation, successivement dans le sud de la France, en Espagne et au Portugal, mais sans pouvoir entrer en contact avec elle", a encore décrit le magistrat.

- Les enfants "sains et saufs" -

Au Portugal, une "procédure judiciaire urgente" a aussi été ouverte jeudi matin auprès du tribunal de la famille et des mineurs de Santiago do Cacém, dans le sud du pays, a indiqué à l'AFP le Parquet général de la République.

Les enfants ont été conduits à l'hôpital de Setubal pour y être observés et ils allaient "bien au plan clinique", a-t-on appris auprès des services de santé.

"L’Ambassade de France au Portugal a été informée de la situation, qu'elle suit en lien étroit avec les autorités locales", a par ailleurs indiqué à l'AFP une source diplomatique.

"Les deux enfants sont sains et saufs. Ils ont été remis dans un premier temps à la protection de l'enfance portugaise", a-t-elle ajouté.

Les petits garçons ont été retrouvés mardi soir sur la route nationale 253 reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

D'après les premiers éléments cités dans les médias locaux, la mère des enfants et son compagnon les auraient abandonnés munis de sacs à dos contenant de l'eau, des biscuits, des fruits et des vêtements de rechange, mais dépourvus de documents d'identité.

Les deux enfants ont été repérés, en pleurs, par un automobiliste, qui les a conduit jusqu'à la boulangerie tenue par sa famille avant d'alerter les autorités.

- "La voiture de maman avait disparu" -

"C'est mon fils qui a trouvé les enfants sur la route", a témoigné auprès de l'AFP Eugénia Quintas, boulangère de 76 ans qui leur a fait à manger et les a fait jouer avec son petit-fils de quatre ans.

"On a appelé tout de suite la gendarmerie en leur disant qu'on avait trouvé des enfants seuls mais que personne ne les comprenait puisqu'ils parlaient français", a-t-elle dit.

Cette famille portugaise a toutefois fait appel à une médecin sachant parler français à laquelle les enfants ont raconté ce qu'il s'était passé.

"Ils disaient qu'ils étaient arrivés en voiture, qu'ils sont descendus dans un endroit buissonneux, une forêt, comme disait le plus grand", a expliqué Mme Quintas.

Selon la septuagénaire, l'un des enfants a également affirmé : "On nous a bandé les yeux et on nous a envoyé chercher un jouet caché. Quand j'ai enlevé le bandeau, la voiture de maman n'était plus là, elle avait disparu."

"Sur eux, ils avaient une orange, une poire, chacun une bouteille d'eau... On n'a pas vu de traces de mauvais traitements. Peut-être que la mère a laissé tout cela pour que ses enfants puissent se débrouiller au moins pendant une journée", a-t-elle confié.

"Comme ils étaient restés dans l'herbe au milieu des insectes, le petit avait déjà attrapé une tique, mais sinon ils semblaient heureux d'être ici à la maison", a conclu la septuagénaire.