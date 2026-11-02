Véhicules sortis, sirène à deux tons et gyrophare allumés : les pompiers de Bordeaux se mobilisent devant leur caserne pour réclamer une enquête sur le pompier blessé par balle dimanche près de Marseille, participant à une mobilisation nationale à l’appel des syndicats. IMAGES
Pompier blessé par balle : caserne en grève et gyrophares allumés à Bordeaux
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