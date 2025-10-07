"Mon bébé, si joli...": dans une chambre d'hôpital de Nancy, la voix d'une chanteuse lyrique apporte une parenthèse apaisante aux nouveau-nés prématurés, une rencontre entre soin et art lyrique née d'un partenariat entre le CHRU et l'opéra.
À Nancy, une chanteuse lyrique enveloppe de sa voix les bébés prématurés
