Excédés par des heures de coupures d’électricité, les habitants de Karachi sont descendus dans la rue et ont bloqué plusieurs axes du poumon économique du Pakistan. Une colère qui illustre les dysfonctionnements quotidiens d’une mégapole de plus de 21 millions d’habitants, une nouvelle fois classée parmi les villes les moins vivables de la planète.
Pollution, pénuries, criminalité... Plongée dans le quotidien à Karachi
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