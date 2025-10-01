Au Maroc, plus de 400 personnes ont été interpellées et près de 300 blessées après des violences qui ont émaillé mardi soir des manifestations dans plusieurs villes réclamant des réformes des secteurs publics de la santé et de l'éducation, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur.
Plus de 400 interpellations et près de 300 blessés au Maroc
