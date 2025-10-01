 Aller au contenu principal
Plus de 400 interpellations et près de 300 blessés au Maroc

information fournie par France 24 01/10/2025 à 22:25

Au Maroc, plus de 400 personnes ont été interpellées et près de 300 blessées après des violences qui ont émaillé mardi soir des manifestations dans plusieurs villes réclamant des réformes des secteurs publics de la santé et de l'éducation, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur.

L'offre BoursoBank