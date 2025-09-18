L'intersyndicale a appelé à une journée de manifestations dans toute la France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. A Paris, le cortège est particulièrement important. Gaëlle Fonseca nous fait le point sur ce qui se passe dans la capitale.
"Plus d'un million de personnes" mobilisées selon la CGT ce 18 septembre en France
