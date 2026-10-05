Des pluies torrentielles ont fait deux morts et un disparu en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où la situation s'améliorait dimanche, les autorités mettant en garde en revanche contre des risques dans la province de Gérone, plus au nord.
Pluies torrentielles en Espagne : deux morts dans la province de Barcelone
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