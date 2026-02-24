 Aller au contenu principal
Pluies torrentielles au Brésil: les secours recherchent des personnes prises au piège dans la boue et les décombres

information fournie par AFP Video 24/02/2026 à 19:55

Les pompiers et les autorités recherchent des personnes piégées dans la boue et les décombres dans l’État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, après des pluies torrentielles qui ont fait au moins 23 morts et 47 disparus dans des inondations et des glissements de terrain.

Environnement
