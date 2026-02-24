Les pompiers et les autorités recherchent des personnes piégées dans la boue et les décombres dans l’État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, après des pluies torrentielles qui ont fait au moins 23 morts et 47 disparus dans des inondations et des glissements de terrain.
Pluies torrentielles au Brésil: les secours recherchent des personnes prises au piège dans la boue et les décombres
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro