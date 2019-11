Placement : pourquoi le cannabis est en réalité un investissement "fumeux" !

Ecorama : Désintoxez-moi • 15/11/2019 à 14:25

Profitant de la légalisation au Canada et dans quelques Etats américains, de plus en plus de gestionnaires proposent des fonds cotés en Bourse sur la thématique du cannabis. Mode d'emploi avec Frédéric Lorenzini, cofondateur du site N3D. Ecorama du 15 novembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com