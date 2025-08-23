L'Egypte a présenté jeudi des vestiges d'une cité engloutie au large d'Alexandrie, comptant des bâtiments, tombes, bassins à poissons et un ancien quai, tous vieux de plus de 2.000 ans.
Egypte: des vestiges vieux de 2.000 ans remontés au large d'Alexandrie
