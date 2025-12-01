L'épouse du président ukrainien Olena zelenska, Brigitte Macron, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot et son homologue ukrainien Andriï Sybiga posent pour la photo de famille au ministère des Affaires étrangères à Paris, à l'occasion du lancement de la "Saison de l'Ukraine en France". IMAGES
Photo de famille pour le lancement de la "Saison de l'Ukraine en France"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro