La circulation des navires pétroliers a partiellement repris dans le détroit d'Ormuz et la péninsule arabique a réorganisé ses flux de pétrole, via l'oléoduc saoudien est-ouest ou celui vers Fujairah, sur le golfe d'Oman. Mais les tensions persistent sur les produits raffinés. Et si les membres du G7 ont accepté de libérer 100 millions de barils de leurs réserves stratégiques, la Chine, elle, recommence à acheter du pétrole pour reconstituer ses stocks.
Les exportations de pétrole brut revenues à leur niveau d'avant-guerre
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