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Les exportations de pétrole brut revenues à leur niveau d'avant-guerre

information fournie par France 24 05/10/2026 à 23:01

La circulation des navires pétroliers a partiellement repris dans le détroit d'Ormuz et la péninsule arabique a réorganisé ses flux de pétrole, via l'oléoduc saoudien est-ouest ou celui vers Fujairah, sur le golfe d'Oman. Mais les tensions persistent sur les produits raffinés. Et si les membres du G7 ont accepté de libérer 100 millions de barils de leurs réserves stratégiques, la Chine, elle, recommence à acheter du pétrole pour reconstituer ses stocks.

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1 commentaire

  • 09:25

    le pipe line est ouest dont on ne cesse de parler n'apporte certainement pas de plus puisqu'il a été "droné"/percuté par des drones explosifs récemment au niveau d'une station de pompage qui est HS
    Il y a toujours des problèmes Iran USA
    et les exportations sont revenues au niveau d'avant guerre !!! va comprendre !

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