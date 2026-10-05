Les blocages de lycées se poursuivent en France et avec eux, les violences. L'extrême droite anglosaxonne les commente et les instrumentalise quitte à ce que des fausses informations soient relayées.
"La France tombe" : l'extrême-droite anglosaxonne instrumentalise les violences en France
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