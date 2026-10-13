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Pesticides: des médecins français "haussent le non"

information fournie par France 24 13/10/2026 à 08:08

A la Une de la presse, ce mardi 13 octobre , «l’acte V» de la mobilisation, aujourd’hui, en France, des lycéens. La confirmation, en Espagne, par le Tribunal suprême, de sa décision suspendre le droit de vote de dizaines de milliers de citoyens naturalisés. Les discussions, au sein de l’UE, sur un texte controversé, l’«Omnibus pesticides». La polémique, en France, autour d’«octobre rose». Et la course folle des physiciens pour mesurer le temps.

Environnement

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