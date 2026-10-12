Le leader de Place Publique Raphaël Glucksmann s'est imposé dimanche dès le premier tour comme le vainqueur de la gauche sociale-démocrate avec plus de 66% des voix, devant Olivier Faure, le patron du Parti socialiste (14% des voix), et l'ex-candidate à la présidentielle de 2007 Ségolène Royal (7,62% des voix).
Primaire de la gauche: Glucksmann l'emporte très largement devant Faure et Royal
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro