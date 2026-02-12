La Chine a qualifié de "perturbateur de paix, créateur de crises et instigateur de guerres" le président taïwanais Lai Ching-te après un entretien avec l'AFP dans lequel il a mis en garde contre les suites d'une éventuelle prise de contrôle de l'île par la Chine.
Pékin qualifie le président taïwanais "d'instigateur de guerres" après un entretien avec l'AFP
