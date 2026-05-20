Des Parisiens réagissaient mercredi à l'appel du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, lancé à Patrick Bruel pour qu'il mette "entre parenthèses" sa carrière suite aux accusations de violences sexuelles.
Patrick Bruel: réactions de Parisiens à l'appel du maire à se mettre en retrait
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