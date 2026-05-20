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"Total city", la ville du gaz de schiste aux États-Unis

information fournie par France 24 20/05/2026 à 09:44

Surnommée « Total City », Arlington est criblée de puits de gaz de schiste polluants exploités par TotalEnergies. La ville accueillera la Coupe du monde de football dans quelques semaines.

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2 commentaires

  • 11:05

    iI faut que l'Europe, réfléchisse sur ce sujet : les USA sont devenus le 1° producteur d'hydrocarbures par l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste. La densité de population est bien moins élevée qu'en Europe, ce qui permet plus facilement de polluer. "Total pollue", vu de France, alors que la pollution a lieu au Texas, où elle est acceptée avec les profits et les salaires mirobolants qu'elle génère.

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