Surnommée « Total City », Arlington est criblée de puits de gaz de schiste polluants exploités par TotalEnergies. La ville accueillera la Coupe du monde de football dans quelques semaines.
"Total city", la ville du gaz de schiste aux États-Unis
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