Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, le chanteur et comédien Patrick Bruel est désormais accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament, qui a annoncé vendredi avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente et que l'artiste conteste.
Patrick Bruel accusé de viol par Flavie Flament: réactions de spectateurs
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