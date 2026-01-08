Au coeur de Paris, des dizaines de tentes recouvertes de neige abritent des jeunes migrants sans domicile. Ces mineurs isolés venus de Guinée,Côte d'Ivoire ou du Mali luttent la nuit contre le froid glacial et se réfugient le jour dans des centres, comme la Halte humanitaire Diderot tenue par l'Armée du Salut.
Paris: sous la neige, les nuits intenables des mineurs isolés
