Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Paris pour réclamer la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.
Paris: plusieurs milliers de manifestants pour la libération des otages du Hamas
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro