Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, fera du sujet du périscolaire, secoué par la multiplication d'affaires d'agressions sexuelles, son "premier combat", déclare-t-il lors de son discours inaugural au Conseil de Paris. SONORE
Paris: le nouveau maire Emmanuel Grégoire fera du périscolaire son "premier combat"
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