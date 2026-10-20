Les forces de l'ordre patrouillent dans les rues désertes autour de la place de la République, à Paris, après l'annonce de couvre-feux partiels dans la capitale et plusieurs autres villes françaises.
Paris: la place de la République déserte après l'annonce d'un couvre-feu partiel
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