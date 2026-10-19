 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences du 17 octobre : la casse laisse une lourde ardoise

information fournie par France 24 19/10/2026 à 10:19

Le ministre en charge des Commerces, Serge Papin, a réuni lundi matin à Bercy les représentants des commerçants, des artisans et des restaurateurs, ainsi que les banques et les assurances. Le bilan des dégâts reste provisoire.

Vidéos les + vues

1

5e jour de manifestations en Albanie : cocktail Molotov, voitures en feu et canons à eau

information fournie par AFP Video 17 oct.
2

Une journée de manifestation en France émaillée de scènes de chaos

information fournie par AFP Video 17 oct.
2
3

A Paris, malgré le chaos, des manifestants déterminés à se faire entendre

information fournie par AFP 17 oct.
8
4

A Lyon, face aux émeutes, la "priorité a été de protéger les vies" (préfet)

information fournie par AFP Video 18 oct.
1
5

A Marseille, nettoyage des dégâts au lendemain des pillages et affrontements

information fournie par AFP Video 18 oct.
6

17-octobre : incendies et pillages en marge des manifestations

information fournie par AFP Video 18 oct.
4
7

"On voulait se sentir utile": à Lyon, des volontaires nettoient les rues saccagées

information fournie par AFP 18 oct.
6
8

Le pape s'adresse à la foule au Vatican pour la première fois depuis son opération

information fournie par AFP 18 oct.
1

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
3

Jean Peyrelevade : "Laisser penser que les ultra-riches vont payer la facture n’a aucun sens"

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
4

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
5

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
6

Duralex: "On va faire le maximum pour être à la hauteur", dit le repreneur Meston

information fournie par AFP Video 14 oct.
7

La verrerie Duralex sauvée, 155 emplois conservés

information fournie par AFP 14 oct.
7
8

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.
1

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16
2

Faut-il acheter ces 2 actions du CAC 40 qui perdent 50% cette année ?

information fournie par Ecorama 28 sept.
5
3

Des taux d’intérêt plus haut pendant longtemps ?

information fournie par Boursorama 25 sept.
4

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.
5

Menacée de prison et d'inéligibilité immédiate, Rachida Dati fixée le 21 janvier

information fournie par AFP 28 sept.
32
6

La mégafusée Starship d'Elon Musk signe un premier vol en orbite

information fournie par AFP 28 sept.
15
7

Projet d'attaque présumé contre une base militaire en Angleterre: ce que l'on sait

information fournie par AFP 29 sept.
13
8

Saint-Pierre-et-Miquelon: des touristes canadiens "boycottent" les États-Unis

information fournie par AFP Video 29 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank