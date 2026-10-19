Le ministre en charge des Commerces, Serge Papin, a réuni lundi matin à Bercy les représentants des commerçants, des artisans et des restaurateurs, ainsi que les banques et les assurances. Le bilan des dégâts reste provisoire.
Violences du 17 octobre : la casse laisse une lourde ardoise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro