"On a des choses à demander au gouvernement, des comptes à lui demander aujourd'hui, sur ce qui s'est passé hier, sur la manière dont ça s'est organisé", a déclaré le maire de Lille Arnaud Deslandes lors d'un point presse, alors que la France cherche des explications et des responsables au lendemain du chaos semé dans les principales villes de France en marge de la mobilisation contre la "vie chère".
17-octobre: le maire de Lille "demande des comptes"
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