Le président français Emmanuel Macron a été accueilli lundi par l'émir Mechaal al-Ahmad Al-Sabah, à son arrivée au Koweït, au début d'une tournée de trois jours dans la région du Golfe.
Macron entame sa tournée dans le Golfe au Koweït
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