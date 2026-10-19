Stocks envolés, vitrines brisées, trésoreries menacées: alors que les représentants du commerce évaluent les dégâts causés par les violences du week-end en France à "des centaines de millions d'euros", le gouvernement a annoncé de premières mesures à destination d'un secteur sous le choc.
Paris : des commerçants "ahuris" par l’importance des pillages
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