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Paris : des commerçants "ahuris" par l’importance des pillages

information fournie par AFP Video 19/10/2026 à 19:15

Stocks envolés, vitrines brisées, trésoreries menacées: alors que les représentants du commerce évaluent les dégâts causés par les violences du week-end en France à "des centaines de millions d'euros", le gouvernement a annoncé de premières mesures à destination d'un secteur sous le choc.

17 octobre
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