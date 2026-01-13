Des agriculteurs étaient toujours mobilisés devant l'Assemblée nationale, après que le Premier ministre Sébastien Lecornu leur a promis qu'il présenterait en mars un projet de "loi d'urgence" sur la politique de l'eau, la "prédation" du loup et les "moyens de production", qui sera examiné par le Parlement "avant l'été".
Paris: des agriculteurs toujours mobilisés devant l'Assemblée malgré les annonces de Lecornu
