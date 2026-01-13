 Aller au contenu principal
Paris: des agriculteurs toujours mobilisés devant l'Assemblée malgré les annonces de Lecornu

information fournie par AFP Video 13/01/2026 à 19:43

Des agriculteurs étaient toujours mobilisés devant l'Assemblée nationale, après que le Premier ministre Sébastien Lecornu leur a promis qu'il présenterait en mars un projet de "loi d'urgence" sur la politique de l'eau, la "prédation" du loup et les "moyens de production", qui sera examiné par le Parlement "avant l'été".

Agriculteurs en colère
Crise de gouvernement
