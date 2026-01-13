L’Italie est pionnière dans la régulation de l’Intelligence artificielle (IA). Cet automne, le Parlement a approuvé le projet de loi sur les "Dispositions et délégations au gouvernement en matière d’Intelligence artificielle", un arsenal législatif pour réguler l’utilisation et le développement de l’IA. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
L'Italie, pionnière dans la régulation de l'IA
