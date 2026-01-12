Soixante-quinze couples hindous venus de tout le pays se sont unis dimanche, lors d'une cérémonie de mariage collectif organisée à Karachi par le Conseil hindou du Pakistan, qui aide les familles les moins aisées à financer les noces.
Pakistan: plus de 70 couples hindous unis lors d'un mariage collectif
