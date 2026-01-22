 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pakistan : 55 morts, des dizaines de disparus dans l'incendie d'un centre commercial à Karachi

information fournie par AFP Video 22/01/2026 à 14:43

Les sauveteurs pakistanais fouillaient toujours mercredi les décombres du centre commercial de Karachi détruit samedi par un incendie qui a fait au moins 55 morts, pour tenter de retrouver des dizaines de personnes portées disparues. Les familles ont critiqué les autorités pour la lenteur des opérations de recherche.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Catastrophe ferroviaire en Espagne: le roi Felipe VI se rend au centre pour les familles

information fournie par AFP Video 20 janv.
2

Mercosur: des agriculteurs toujours mobilisés devant le Parlement européen

information fournie par AFP Video 21 janv.
3

Espagne: accident ferroviaire en Catalogne, au moins un mort et cinq blessés graves

information fournie par AFP Video 21 janv.
4

Marseille: Dans les quartiers nord, inciter les gens à voter

information fournie par AFP Video 21 janv.
5

Dans les quartiers nord de Marseille "votez Pierrette ou Paulette, mais votez!"

information fournie par AFP 21 janv.
3
6

En Côte d'Ivoire, blocage dans la filière du cacao

information fournie par AFP Video 21 janv.
7

Au Bangladesh, coup d'envoi de la campagne pour les législatives de février

information fournie par AFP 13:24
8

Les Groenlandais réagissent aux propos de Trump sur un "cadre" d'accord

information fournie par AFP Video 13:24
1

Groenland: le Danemark ne pourrait "rien" faire contre la Chine ou la Russie (Trump)

information fournie par AFP Video 15 janv.
2
2

Accident ferroviaire en Espagne : images du lieu de la collision entre deux trains

information fournie par AFP Video 19 janv.
3

La Réunion: le volcan du Piton de la Fournaise entre en éruption

information fournie par AFP Video 19 janv.
4

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
5

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
6

Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?

information fournie par Ecorama 16 janv.
5
7

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
8

Le Premier ministre Lecornu quitte le conseil des ministres

information fournie par AFP Video 19 janv.
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank