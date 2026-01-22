Les sauveteurs pakistanais fouillaient toujours mercredi les décombres du centre commercial de Karachi détruit samedi par un incendie qui a fait au moins 55 morts, pour tenter de retrouver des dizaines de personnes portées disparues. Les familles ont critiqué les autorités pour la lenteur des opérations de recherche.
Pakistan : 55 morts, des dizaines de disparus dans l'incendie d'un centre commercial à Karachi
