Les proches et la famille de Lola arrivent au palais de justice de Paris pour l'ouverture du procès de Dahbia Benkired, accusée d'avoir violé, torturé et tué Lola, une adolescente de 12 ans, en 2022. IMAGES
Ouverture du procès de Dahbia Benkired trois ans après le meurtre de Lola
